Ce sera Peugeot Fiat Chrysler !

Peugeot et Fiat Chrysler ont validé le principe d'un rapprochement hier, en mandatant leurs équipes respectives pour finaliser les discussions et aboutir à un protocole d'accord "dans les prochaines semaines". Conformément aux rumeurs qui circulaient dernièrement, et pour équilibrer les valorisations, FCA distribuera à ses actionnaires un dividende exceptionnel de 5,5 Mds€ et sa participation dans Comau (filiale spécialisée dans la robotique et les automates industriels). De son côté, Peugeot distribuerait à ses actionnaires ses 46% de Faurecia.

Les deux industriels précisent que l'accord de principe résulte de "discussions intensives" entre les managements qui "partagent la conviction qu’il y a une logique évidente dans cette initiative audacieuse". La nouvelle entité créerait le 4e constructeur mondial avec 8,7 millions de véhicules vendus chaque année et 170 Mds€ de revenus consolidés et plus de 11 Mds€ de résultat opérationnel (en dehors des équipementiers Magneti Marelli et Faurecia). Le projet prévoit 3,7 Mds€ de synergies annuelles à terme, calculées sans fermetures d’usines. 80% des synergies seraient réalisées à la fin de la quatrième année. Le coût de réalisation de ces synergies est estimé à 2,8 Mds€.

Une maison-mère néerlandaise serait créée, avec un conseil d’administration de onze membres, cinq nommés par FCA (dont le président) et cinq par PSA (dont l’administrateur référent et le vice-président). Le onzième membre serait Carlos Tavares, nommé CEO pour une durée initiale de 5 ans. La maison-mère serait cotée à Paris, Milan et New York. Le projet va passer par les canaux habituels, notamment l’information et la consultation des personnels.

Bruno Le Maire satisfait

Le ministre de l’Economie et des Finances français "accueille favorablement l’entrée en négociation des groupes PSA et FCA en vue de créer un leader mondial de l’automobile et des mobilités". Dans un communiqué diffusé ce matin par ses services, il salue "le travail de redressement et de développement réalisé par Carlos Tavares à la direction de PSA". Bercy sera "particulièrement vigilant" sur la protection de l’empreinte industrielle en France.

Avantage aux actionnaires de Fiat

"Un bon accord, meilleur encore pour les actionnaires de FCA", commente Philippe Houchois, de Jefferies. "Ajusté de la différence de capitalisation, j'estime que PSA paie une prime de contrôle de 32% et que ses actionnaires supportent davantage de risque de marché", ajoute l'analyste, qui voit toujours dans l'opération la meilleure combinaison possible dans le secteur. Le coût réel pour l'actionnaire de PSA dépendra du parcours de l'action Faurecia. Pas étonnant, dans ces conditions, que l'action PSA perde 6% à l'ouverture et que celle de FCA gagne 10% ! Faurecia perd 6% également à cause de l'afflux de papier en prévision.