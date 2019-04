Citroën : a officialisé l'arrivée de la marque en Inde

03/04/2019 | 14:51

Linda Jackson, Directrice Générale de Citroën, a officialisé aujourd'hui l'arrivée de la marque en Inde à l'occasion d'une conférence de presse qui s'est tenue à Chennai (Inde du Sud).



Le groupe va inaugurer sur ce marché une gamme de nouveaux modèles à vocation internationale. Le premier d'entre eux sera lancé d'ici fin 2021. Par ailleurs, la Marque y lancera son Nouveau SUV C5 Aircross dès 2020.



' Avec 1,3 milliard d'habitants, l'Inde est le deuxième pays le plus peuplé au monde et sera bientôt le premier, devant la Chine. En effet, d'ici 2050, le pays devrait totaliser plus d'habitants que la Chine et les Etats-Unis réunis ' indique le groupe.



' En matière d'automobile, l'Inde représente un formidable potentiel. Avec un taux d'équipement actuel de seulement 40 voitures pour 1 000 habitants et une classe moyenne qui devrait croitre de 75% d'ici 2025 (passant de 63 à 110 millions d'Indiens), la croissance moyenne du marché VP dans les années à venir est estimée à 8% par an (passant de 3,3 millions d'unités en 2018 à plus de 6 millions d'ici 2025). Ainsi, l'Inde devrait être le 3ème marché automobile mondial après la Chine et les Etats-Unis, dès 2020 '.



