Citroën : croissance de 13% au mois de Juillet

01/08/2019 | 13:53

Citroën réalise une croissance mensuelle de près de 13% (+12,8%) en VP (Véhicules Particuliers), malgré une baisse du marché en juillet de près de 2% (-1,8%).



La Marque est la seule à gagner plus d'un point de part de marché VP en juillet (+1,5 point) et depuis le début de l'année (+1,3 point). Citroën atteint le seuil symbolique de 11% de part de marché VP depuis le début de l'année, et même 11,5% en juillet.



' Seule marque généraliste française à afficher une croissance de ses immatriculations VP depuis le début de 2019, Citroën est aussi la marque avec la meilleure croissance du Top 15 des constructeurs en France (VP) sur les sept premiers mois de l'année ' indique le groupe.



Du côté des VUL (Véhicules Utilitaires Légers), Citroën affiche une croissance 6,2% en juillet et atteint 16% de part de marché.



