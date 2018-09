Citroën : croissance de 39,2% des immatriculations en août

03/09/2018 | 15:21

Citroën enregistre une croissance de 39,2%, supérieure à celle du marché (+35,1%) avec plus de 18 600 immatriculations (VP+VUL) en France au mois d'août 2018.



Sur le marché des Voitures Particulières (VP), Citroën a enregistré près de 13 700 immatriculations en août 2018, soit une croissance de 42,4% (par rapport à août 2017) supérieure à celle du marché (+40,0%).



Citroën C3 a enregistré plus de 5 200 immatriculations en août. Le nouveau SUV compact C3 Aircross affiche plus de 3 300 immatriculations.



La nouvelle berline C4 Cactus enregistre une croissance de 46,3% (par rapport à C4 Cactus de 1ère génération en août 2017).



Du côté des Véhicules Utilitaires Légers (VUL), Citroën a enregistré près de 5 000 immatriculations en août, soit une croissance de 31,2% (par rapport à août 2017) largement supérieure à celle du marché (+12,6%).



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.