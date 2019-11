Citroën : gain de 0,6 point de part de marché en Octobre

01/11/2019 | 14:45

Citroën progresse plus vite que le marché en octobre en VP (Véhicules Particuliers) : +14,4% contre une hausse de 8,7% du marché. La Marque affiche un gain de 0,6 point de part de marché (11,4%) par rapport à octobre 2018.



Depuis le début de l'année, Citroën a gagné 1,1 point de part de marché VP et affiche des volumes en progression de 11,2%, soit la meilleure croissance VP du Top 10 des marques automobiles en France.



' Depuis le début de l'année, Citroën est la seule marque automobile à conquérir plus d'1 point de part de marché VP en France (+1,1 pt) et la marque avec la plus forte croissance parmi les 10 marques automobiles les plus vendues en France, avec +11,2% d'immatriculations VP ' indique le groupe.



' Ces belles performances soulignent le succès de l'offensive produit Citroën, avec notamment la C3 : 3ème VP le plus vendu en France (10 mois 2019) et l nouveau SUV C5 Aircross : 2ème SUV du segment C le plus vendu en France (10 mois 2019) '.



