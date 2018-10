Citroën : hausse de 4,7% des immatriculations en septembre

01/10/2018 | 16:48

Citroën a enregistré près de 15 800 immatriculations sur le marché des Voitures Particulières (VP) en septembre 2018. La marque enregistre une croissance de 4,7% par rapport à septembre 2017 alors que le marché a enregistré une baisse de -12,8%.



Citroën C3 enregistre près de 6 600 immatriculations en septembre. Le best-seller de la gamme affiche une croissance de 38,4% et une part de marché de 4,4%. Il se positionne 3ème voiture la plus vendue en France en septembre, tous segments confondus.



Le nouveau SUV compact C3 Aircross affiche plus de 3 400 immatriculations. Ce modèle lancé en octobre 2017 représente à lui seul 2,3% de part de marché et se place 2ème meilleure vente VP de Citroën.



La nouvelle berline C4 Cactus, lancé en mars, enregistre une croissance de 23,5% (par rapport à C4 Cactus de 1ère génération en septembre 2017).

A noter aussi la bonne performance de la citadine C1, en croissance de 38,1% par rapport à septembre 2017.



