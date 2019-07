Citroën : hausse de plus de 11 % en VP au 1er semestre

02/07/2019 | 14:32

Malgré une baisse du marché de près de 2% (-1,8%) depuis le début de l'année, la marque affiche une hausse de ses immatriculations de plus de 11 % (+11,4%) en VP (Véhicules Particuliers) au 1er semestre.



' Citroën est la seule marque généraliste française à afficher une croissance de ses immatriculations VP depuis le début de 2019. La marque est la plus dynamique du Top 15 des constructeurs en France (VP) au 1er semestre ' indique le groupe.



Citroën gagne 1,3 point de part de marché par rapport au 1er semestre 2018, pour atteindre 10,9%.



Du côté des VUL (Véhicules Utilitaires Légers), Citroën totalise plus de 38 100 immatriculations au 1er semestre 2019 et atteint 15% de part de marché.



