Citroën : remporte un prix pour ' La Maison Citroën'

28/10/2019 | 11:20

Le groupe annonce que le concept de stand 'La Maison Citroën' a remporté le TOP/COM Grand Prix Consumer du Design, dans la catégorie Architecture Commerciale.



Ce prix a été remporté pour trois déclinaisons du concept 'La Maison Citroën' dans des salons en 2019 : Rétromobile, Genève et VivaTech Paris.



' Ce concept offre une expérience de marque unique dans l'univers automobile, à la fois accueillante et chaleureuse. Un esprit 'comme à la maison' qui fait écho à la signature Inspired by You de Citroën, et aujourd'hui décliné dans tous les points de contact physiques avec la Marque : points de vente, expositions éphémères et salons ' explique le groupe.



