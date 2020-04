Covid-19 : PSA signe un "accord social solidaire"

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans un contexte de pandémie de coronavirus et alors que ses sites sont en grande partie fermés, le groupe PSA a signé en France avec ses partenaires sociaux un "accord social solidaire, et protecteur de la santé des salariés et de l’entreprise". Cet accord a été signé par 4 organisations syndicales françaises représentatives sur 5, soit plus de 80% des salariés.Le constructeur automobile a mis en place un protocole de mesures sanitaires renforcées dans tous ses sites de production, de vente, et dans ses sites tertiaires. Ce protocole, validé par ses services de santé au travail, et auquel les organisations syndicales ont été associées, est déjà en grande partie déployé.L'accord comprend la création d'un fonds de solidarité au sein du groupe, garantissant une rémunération complète à tous les salariés travaillant en France pendant cette période d'activité partielle. Il sera alimenté par le prélèvement de deux jours de RTT dans les compteurs des salariés cadres, d'un jour dans les compteurs des salariés TAM/Ouvriers et par un abondement de l'entreprise.Enfin, l'accord fixe le cadre d'une adaptation du calendrier de fermetures annuelles, qui tiendra compte de l'évolution du marché automobile. L'objectif est, tout en préservant un temps de congés d'été pour chacun, d'ouvrir la possibilité à chaque site d'ajuster éventuellement la période de fermeture annuelle.