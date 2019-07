GROUPE PSA : ventes mondiales en berne au premier semestre, mais résistance en Europe

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Groupe PSA a été frappé par la baisse du marché automobile mondial et les tensions commerciales persistantes. Au premier semestre 2019, les ventes du constructeur français ont reculé de 12,76% à 1,9 million d'unités. Les ventes de la marque Peugeot ont chuté de 23,7% à 767 062. L'Afrique Moyen-Orient accuse le plus net repli : -68,35% à 71 565 unités. En Chine et Asie du Sud Est, le tableau est presque aussi noir : -60,62% à 64 169 unités. En Amérique Latine, les ventes se sont repliées de 29,34% à 69 268 unités. En Eurasie, la baisse atteint 14,55% à 6 570 unités.En revanche, les ventes ont progressé de 2,27% à 13 644 unités en Inde Pacifique.Autre bon point, les ventes en Europe, de très loin le principal marché du constructeur, se sont stabilisées (+0,27%) à 1,68 million d'unités.A cet égard, le groupe souligne que dans un marché en baisse sur le premier semestre (-2,4%), sa part de marché atteint 17,4%, en croissance sur l'ensemble de ses marchés principaux et notamment en Italie (+1,1 point), en France (+0,7 point), au Royaume-Uni (+0,2 point), en Allemagne (+0,1 point) et en Espagne (+0,1 point)."Cette performance est tirée par les excellents résultats de Citroën, qui a enregistré un record de ventes depuis huit ans avec la plus forte croissance au sein du Top 12 marques. La marque a ainsi gagné 0,3 point de part de marché en Europe, notamment grâce au succès de sa gamme de SUV (C5 Aircross et C3 Aircross)", a précisé PSA." Malgré le déclin des marchés automobiles mondiaux au premier semestre, nos équipes commerciales ont réussi à développer nos parts de marché dans plusieurs pays, notamment en Europe et en Afrique. Le déploiement rigoureux de nos " Core Model " et " Core Techno " stratégies est un atout décisif pour réaliser des ventes rentables et améliorer la satisfaction des clients, " a déclaré Carlos Tavares, président du directoire du Groupe PSA