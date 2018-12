Gefco : projet d'introduction à la Bourse de Paris

21/12/2018 | 10:48

Enfin une introduction en Bourse de taille à Paris ? Le groupe logistique Gefco annonce qu'il a enregistré son document de base auprès de l'Autorité des marchés financiers, première étape en vue de sa cotation sur le marché parisien.



Créés après-guerre par Peugeot pour gérer les expéditions de ses usines, les Groupages express de Franche-Comté (Gefco) sont depuis 2012, alors que le constructeur au lion était dans une situation critique, détenus à 75% par l'entreprise publique russe des chemins de fer RZD, le solde restant aux mains de Peugeot.



Gefco revendique le rang de 'leader européen de la logistique automobile intégrée (et de) numéro 1 dans la logistique des véhicules finis'.



'Ce projet d'introduction en Bourse permettra à Gefco d'accroître la visibilité du groupe auprès de ses clients et partenaires, et lui procurera la flexibilité nécessaire pour accélérer son développement', commente le président du directoire, Luc Nadal.



A l'occasion, les deux actionnaires actuels de Gefco ont l'intention de réduire leurs participations : RZD veut ramener la sienne sous 50%, et Peugeot sous 10%, ce qui serait assorti d'un engagement de conservation du solde pendant deux ans. Il n'est pas fait mention d'une éventuelle augmentation de capital.



En 2017, le groupe a enregistré un CA de 4,4 milliards d'euros (+ 5,1%) et dégagé un résultat d'exploitation de 139 millions (+ 22,2%). Sur les neuf premiers mois de 2018, ces agrégats se montent à respectivement 3,5 milliards (+ 9,8% en données comparables) et 123 millions. Orienté en baisse, la part du CA réalisé auprès de Peugeot SA et Opel-Vauxhall était l'an dernier de 56%.



Gefco anticipe de réaliser en 2018 un CA de 4,6 à 4,7 milliards et vise un résultat d'exploitation d'environ 160 millions, avant 200 millions en 2019. D'ici 2021, la croissance devrait être de l'ordre 4% l'an, la marge opérationnelle devant s'améliorer de 50 à 80 points de base.





