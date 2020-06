Groupe PSA : Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 25 juin 2020

Regulatory News:

L’Assemblée Générale annuelle des actionnaires de Peugeot S.A. (Paris:UG) s’est réunie jeudi 25 juin, sous la présidence de Louis Gallois, hors la présence physique des actionnaires.

Les actionnaires ont adopté l’ensemble des résolutions proposées, dont notamment :

L’approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2019 et l’affectation du résultat,

La ratification de la cooptation de Zhang Zutong en qualité de membre du Conseil de Surveillance et le renouvellement du mandat de Catherine Bradley,

Les éléments de rémunération 2019 du Président du Directoire et de ses membres,

Les politiques de rémunération au titre de l’exercice 2020, au bénéfice du Président du Directoire, des membres du Directoire, du Président et des membres du Conseil de Surveillance, ont également été adoptées,

Les résolutions liées au projet de rapprochement avec le Groupe FCA, à savoir la dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième résolutions concernant l’approbation des conventions réglementées conclues avec les trois principaux actionnaires, ainsi que la vingtième et vingt-sixième résolution ont été approuvées,

Toutes les résolutions portant sur les délégations financières au Directoire de la Société ont également été approuvées,

En complément de la retransmission en direct de l’Assemblée Générale et des résultats des votes, l’enregistrement est visible en « replay » sur le site Internet du Groupe PSA :

https://www.groupe-psa.com/fr/finance/actionnaires-individuels/assemblee-generale/

Louis Gallois souhaite informer les actionnaires, au nom du Conseil de Surveillance, que le Conseil réuni après l’Assemblée Générale a décidé de reconduire la fonction de Présidente du Comité Financier et d’Audit de Catherine Bradley, et ce pour la durée de son mandat.

