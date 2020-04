Groupe PSA : Chiffre d'affaires de 15,2 milliards d'euros au 1er trimestre 2020

Regulatory News:

Groupe PSA (Paris:UG) :

Le chiffre d’affaires du Groupe PSA au premier trimestre 2020 s’élève à 15 179 M€ contre 17 976 M€ au premier trimestre 2019.

Le chiffre d’affaires de la division Automobile s’établit à 11 934 M€ en baisse de 15,7% par rapport au premier trimestre 2019. L’impact positif du mix produit (+5,3%), des prix (+0,5%), des autres effets (+3,5%) ainsi que des ventes à partenaires (+0,1%) compensent partiellement la forte baisse des volumes et du mix pays (-24,6%) et l’effet négatif des taux de change (-0,5%).

Avec un total de 627 000 véhicules vendus, les ventes mondiales du premier trimestre 2020 sont en baisse, impactées par la crise sanitaire Covid-19.

Le stock total à fin mars 2020 est de 715 000 véhicules (y compris le stock détenu par le réseau indépendant et les importateurs), en baisse de 1 000 véhicules par rapport à fin mars 2019.

Le chiffre d’affaires de Faurecia est en baisse à 3 739 M€.

Philippe de Rovira, Directeur Financier du Groupe PSA déclare : « Le groupe se prépare pleinement à la préparation de son rebond en ayant renforcé sa liquidité et réduit massivement ses coûts dans un contexte économique chaotique ».

Perspectives de marché : En 2020, le Groupe prévoit un marché automobile en baisse de 25% en Europe, de 10% en Chine, de 25% en Amérique latine et de 20% en Russie.

Les perspectives sont aujourd’hui difficiles à évaluer et dépendront de l’ampleur, de la durée et de l’étendue géographique de la crise du Covid-19, comme des mesures prises par les pays concernés.

Objectif opérationnel : Le Groupe PSA s’est fixé l’objectif d’atteindre une marge opérationnelle courante2 moyenne supérieure à 4,5% pour la division Automobile sur la période 2019-2021.

Calendrier Financier

25 Juin 2020 : Assemblée Générale 2020

28 juillet 2020 : Résultats semestriels 2020

28 octobre 2020 : Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2020

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2020 versus premier trimestre 2019

En million d’euros T1 2019 T1 2020 Variation Automobile 14 157 11 934 (2 223) Faurecia 4 325 3 739 (586) Autres activités et éliminations * (506) (494) 12 Chiffre d’affaires Groupe 17 976 15 179 (2 797)

* Y compris les activités restantes de Banque PSA Finance

T1 2020 Ventes Mondiales Consolidées

Ventes Mondiales Consolidées

Estimations T1 2019 T1 2020 Δ YTD EUROPE * 783 452 548 631 - 30,0% PEUGEOT 290 651 216 090 - 25,7% CITROEN 203 904 146 288 - 28,3% DS 9 347 10 915 + 16,8% OPEL VAUXHALL 279 550 175 338 - 37,3% MOYEN-ORIENT & AFRIQUE 26 448 38 103 + 44,1% PEUGEOT 15 591 17 448 + 11,9% CITROEN 5 740 10 934 + 90,5% DS 194 380 + 95,9% OPEL VAUXHALL 4 923 9 341 + 89,7% AMERIQUE LATINE 32 200 23 837 - 26,0% PEUGEOT 18 674 14 878 - 20,3% CITROEN 13 115 8 586 - 34,5% DS 197 91 - 53,8% OPEL VAUXHALL 214 282 + 31,8% CHINE & ASIE dU SUD-EST 35 898 7 838 - 78,2% PEUGEOT 20 369 5 154 - 74,7% CITROEN 14 762 2 586 - 82,5% DS 626 65 - 89,6% OPEL VAUXHALL 141 33 - 76,6% INDE & PACIFIQUE 5 595 5 332 - 4,7% PEUGEOT 4 007 3 687 - 8,0% CITROEN 1 261 1 367 + 8,4% DS 327 278 - 15,0% EURASIE 2 358 3 283 + 39,2% PEUGEOT 1 447 1 689 + 16,7% CITROEN 861 1 363 + 58,3% DS 3 20 + 566,7% OPEL VAUXHALL 47 211 + 348,9% Total Ventes Mondiales Consolidées 885 951 627 024 - 29,2% PEUGEOT 350 739 258 946 - 26,2% CITROEN 239 643 171 124 - 28,6% DS 10 694 11 749 + 9,9% OPEL VAUXHALL 284 875 185 205 - 35,0% * Europe = UE + AELE + Albanie + Bosnie + Croatie + Kosovo + Macedoine + Montenegro + Serbie

1 Division Automobile (PCDOV)

2 Résultat Opérationnel Courant rapporté au Chiffre d’affaires de la Division automobile (PCDOV).

