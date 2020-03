Groupe PSA : Louis Gallois poursuit son mandat de Président du Conseil de Surveillance de Peugeot S.A.

Regulatory News:

Suite à la signature du « Combination Agreement » entre Groupe PSA (Paris:UG) et FCA le 17 décembre 2019 et afin d’assurer la continuité jusqu’au closing de l’opération de fusion entre les deux entreprises, Louis Gallois a convenu, en accord avec les membres du Conseil, de poursuivre son mandat de Président du Conseil de Surveillance de Peugeot S.A. jusqu’à la fusion des deux entreprises.

Pour rappel, Louis Gallois avait indiqué lors du renouvellement de son mandat à l’Assemblée Générale des Actionnaires du 24 avril 2018 que, pour des raisons d’âge, il ne comptait exercer son nouveau mandat de Président du Conseil de Surveillance de Peugeot S.A. (prévu pour 4 ans), que pour une durée de deux ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale de 2020.

