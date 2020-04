Groupe PSA : Publication du document d'enregistrement universel 2019

Regulatory News:

Le Groupe PSA (Paris:UG) annonce la publication de son Document d’enregistrement universel 2019. Ce dernier a été déposé le 21 avril 2020 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le n° de dépôt D.20-0327.

Le Document d’enregistrement universel 2019 peut être consulté sur le site Internet du Groupe www.groupe-psa.com, rubrique « Information règlementée ». Ce document est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Le Document d’enregistrement universel 2019 inclut notamment :

le rapport financier annuel 2019,

le rapport du Conseil de Surveillance sur le rapport du Directoire et sur les comptes de l’exercice,

le communiqué relatif aux honoraires des Commissaires aux Comptes.

Les actionnaires du Groupe PSA peuvent recevoir une copie de ce document par courrier électronique sur demande à l’adresse communication-financiere@mpsa.com.

A propos de Groupe PSA

Le Groupe PSA conçoit des expériences automobiles uniques et apporte des solutions de mobilité innovantes pour répondre aux attentes de tous. Le Groupe rassemble cinq marques automobiles - Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall – et propose une offre diversifiée de services connectés et de mobilité portés par la marque Free2Move. Son plan stratégique ‘Push to Pass’ constitue une première étape vers sa vision : « Etre un constructeur automobile mondial à la pointe de l’efficience et un fournisseur de services de mobilité de référence pour une relation clients à vie ». Il est l’un des pionniers de la voiture autonome et du véhicule connecté. Ses activités s’étendent également au financement automobile avec Banque PSA Finance et à l’équipement automobile avec Faurecia.

