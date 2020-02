Groupe PSA : a réalisé un nouveau record de rentabilité en 2019

Regulatory News:

Carlos Tavares, Président du Directoire du Groupe PSA (Paris:UG), déclare : « Compétentes et engagées, nos équipes ont une fois de plus fait la différence et nous avons obtenu des résultats records en 2019, grâce à notre agilité, notre approche centrée sur le client et socialement responsable. Nous sommes prêts pour la transition énergétique et toutes les équipes sont concentrées pour offrir à nos clients une mobilité propre, sûre et abordable. Fort de notre business model et de notre combativité qui ont démontré leur efficacité, nous sommes impatients d’entrer dans une nouvelle ère avec le projet de fusion avec FCA. »

Le versement d’un dividende de 1,23€ par action3 sera soumis au vote de la prochaine Assemblée Générale.

Le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 74 731 M€ en 2019, en hausse de 1% par rapport à 2018. Le chiffre d’affaires de la division Automobile s’établit à 58 943 M€ en hausse de 0,7% par rapport à 2018 ; l’effet favorable du mix produit (+4,3%) et du prix (+1,2%), compense la baisse des ventes à partenaires (-1,7%), l’impact négatif des taux de change (-0,5%), des volumes, du mix pays (-2,4%) et des effets autres (-0,2%).

Le résultat opérationnel courant4 du Groupe s’élève à 6 324 M€, en hausse de 11,2% avec un résultat opérationnel courant de la division Automobile qui progresse de 12,8% à 5 037 M€. Ce fort niveau de rentabilité de 8,5% a été atteint grâce à un mix produit favorable et la poursuite de la baisse des coûts, en dépit de l’impact négatif des taux de change et des augmentations des coûts de matières premières.

La marge opérationnelle courante du Groupe est de 8,5%, en hausse de 0,8 point vs 2018.

Les produits et charges opérationnels non courants du Groupe s’élèvent à -1 656 M€, par rapport aux -1 289 M€ de 2018.

Le résultat financier du Groupe s’élève à -344 M€ contre -446 M€ en 2018.

Le résultat net consolidé du Groupe a atteint 3 584 M€, en progression de 289 M€ par rapport à 2018. Le résultat net part du Groupe est de 3 201 M€, en hausse de 374 M€ par rapport à 2018.

Le résultat opérationnel courant de Banque PSA Finance est de 1 012 M€5, en hausse de 7,8%.

Le résultat opérationnel courant de Faurecia s’établit à 1 227 M€, en baisse de 2,9%.

Le Free Cash-Flow des activités industrielles et commerciales s’établit à 2 745 M€ dont 3 265 M€ pour la division Automobile.

Le stock total, incluant celui du réseau indépendant et des importateurs6, s’élève à 606 000 véhicules au 31 décembre 2019, en baisse de 74 000 véhicules par rapport au 31 décembre 2018.

La position financière nette des activités industrielles et commerciales s’élève à 7 914 M€ au 31 décembre 2019 après retraitement IFRS 16 et l’acquisition de Clarion par Faurecia et en incluant la dette liée à l’engagement de rachat des actions de DFG.

Le versement d’un dividende de 1,23 euro par action7 sera soumis au vote de la prochaine Assemblée Générale. La date de détachement du dividende interviendrait le 21 mai 2020 et la date de mise en paiement le 25 mai 2020.

Perspectives de marché : En 2020, le Groupe prévoit un marché automobile en baisse de 3% en Europe, de 2% en Russie et stable en Amérique latine.

Objectif opérationnel : Le Groupe PSA s’est fixé l’objectif d’atteindre une marge opérationnelle courante8 moyenne supérieure à 4,5% pour la division Automobile sur la période 2019-2021.

Lien pour accéder à la présentation des résultats de 2019.

Calendrier Financier

21 avril 2020 : Chiffre d’affaires 1er trimestre 2020

14 mai 2020 : Assemblée Générale des Actionnaires

28 juillet 2020 : Résultats semestriels 2020

28 octobre 2020 : Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2020

Les comptes consolidés du Groupe PSA au 31 décembre 2019 ont été arrêtés par le Directoire le 25 février 2020 et examinés par le Conseil de Surveillance le 25 février 2020. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées par les Commissaires aux comptes du Groupe. Leur rapport de certification est en cours d'émission. Le rapport sur les résultats annuels ainsi que la présentation des résultats 2019 peuvent être consultés sur le site Internet du Groupe (www.groupe-psa.com), rubrique « Analystes et investisseurs ».

A propos de Groupe PSA

Le Groupe PSA conçoit des expériences automobiles uniques et apporte des solutions de mobilité innovantes pour répondre aux attentes de tous. Le Groupe rassemble cinq marques automobiles - Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall – et propose une offre diversifiée de services connectés et de mobilité portés par la marque Free2Move. Son plan stratégique ‘Push to Pass’ constitue une première étape vers sa vision : « Etre un constructeur automobile mondial à la pointe de l’efficience et un fournisseur de services de mobilité de référence pour une relation clients à vie ». Il est l’un des pionniers de la voiture autonome et du véhicule connecté. Ses activités s’étendent également au financement automobile avec Banque PSA Finance et à l’équipement automobile avec Faurecia.

Médiathèque : medialibrary.groupe-psa.com / @GroupePSA

Annexe

Compte de résultat consolidé

(en millions d’euros) 2018 2019 Chiffre d’affaires 74 027 74 731 Résultat opérationnel courant 5 689 6 324 Résultat opérationnel 4 400 4 668 Résultat financier (446) (344) Impôts sur les résultats (615) (716) Résultat net des sociétés mises en équivalence (44) (24) Résultat net consolidé 3 295 3 584 Dont part du Groupe 2 827 3 201 Dont part des minoritaires 468 383 Résultat net - par action de 1 euro Part du groupe 3,16 3,58 Résultat net – part du Groupe – dilué par action de 1 euro 3,01 3,40

Bilan consolidé

ACTIF (en millions d’euros) 31 décembre 2018 31 décembre 2019 Total des actifs non courants 33 806 38 439 Total des actifs courants 28 146 31 327 TOTAL ACTIF 61 952 69 766 PASSIF (en millions d’euros) 31 décembre 2018 31 décembre 2019 Total des capitaux propres 19 594 21 801 Total des passifs non courants 12 356 16 265 Total des passifs courants 30 002 31 700 TOTAL PASSIF 61 952 69 766

Tableau de flux de trésorerie consolidé

(en millions d’euros) 2018 2019 Résultat net des activités poursuivies 3 295 3 584 Marge brute d’autofinancement 6 734 7 573 Flux liés à l’exploitation des activités poursuivies 8 395 8 705 Flux liés aux investissements des activités poursuivies (4 739) (5 972) Flux des opérations financières des activités poursuivies (7) (309) Mouvement de conversion (44) (21) Augmentation (diminution) de la trésorerie des activités poursuivies et destinées à être cédées ou reprises en partenariat 3 605 2 403 Trésorerie nette au début de l’exercice 11 797 15 402 Trésorerie nette de clôture des activités poursuivies 15 402 17 805

1 Résultat Opérationnel Courant rapporté au chiffre d’affaires

2 Division Automobile (PCDOV)

3 Dividende par action calculé à partir du nombre total d’actions de la société émises ajusté du nombre d’actions auto-détenues au 25 février 2020. Le dividende définitif par action dépendra de l’auto-détention à la date de détachement du dividende, et des actions qui pourraient être créées ou annulées avant cette date.

4 Le résultat opérationnel courant exclut du résultat opérationnel certains ajustements comprenant les coûts de restructurations, la dépréciation des UGT et les autres résultats opérationnels, considérés comme des événements rares ou ponctuels et de nature peu fréquente

50% du résultat de Banque PSA Finance. Dans les comptes du Groupe PSA, les co-entreprises sont consolidées par mise en équivalence.

6cluant les importateurs Peugeot en dehors de l’Europe

7 Dividende par action calculé à partir du nombre total d’actions de la société émises ajusté du nombre d’actions auto-détenues au 25 février 2020. Le dividende définitif par action dépendra de l’auto-détention à la date de détachement du dividende, et des actions qui pourraient être créées ou annulées avant cette date.

8 Résultat Opérationnel Courant rapporté au Chiffre d’affaires de la Division automobile (PCDOV).

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200225006159/fr/