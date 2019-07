Groupe PSA : plusieurs nominations au Comité Exécutif Global

26/07/2019 | 16:25

Le groupe PSA annonce ce vendredi plusieurs changements au sein de son Comité Exécutif Global (CEG), dans le cadre de la mise en oeuvre de son plan Push To Pass.



ainsi, Jean-Christophe Quemard est nommé directeur Qualité. Samir Cherfan devient pour sa part membre du CEG.



“Ces deux nominations permettent de renforcer la mise en oeuvre de notre plan stratégique Push to Pass qui vise notamment la position de Numéro 1 en qualité et un déploiement accéléré hors d'Europe”, commente Carlos Tavares, Président du Directoire.





