Groupe PSA : se mobilise

Regulatory News:

Tout en assurant la protection de ses salariés par un dispositif de mesures renforcées et de télétravail, le Groupe PSA (Paris:UG) choisit de soutenir ceux et celles qui œuvrent au quotidien en « première ligne ».

Protéger et aider

A ce jour, près de 400 000 masques1 ont été donnés aux hôpitaux, services d'urgence, et préfectures, tout en conservant le nécessaire pour les salariés en activité sur site. En parallèle, les services médicaux du Groupe organisent le don de matériel médical (moniteurs multiparamétriques, défibrillateur, kits premiers secours, gants, …) aux hôpitaux de Milan, Madrid et Mulhouse.

Assurer la mobilité de ceux qui en ont besoin

Free2Move propose son aide en mettant à disposition des hôpitaux et professionnels de santé des véhicules de sa flotte à Paris, Madrid et Lisbonne.

Le réseau Opel France prête au personnel soignant des véhicules gratuitement via son parc. Il leur propose également l'entretien « à prix coûtant » pour leur permettre de se déplacer et d'exercer en toute sérénité. Plus de 400 voitures sont à disposition.

Les activités après-vente et services restent ouvertes, selon les pays et les réseaux de concessionnaires, pour assurer la mobilité des personnels soignants et autres clients en 'première ligne' (logistique, ambulances…). En France, à ce jour, 500 concessions Peugeot, Citroën, DS, Opel sont ouvertes pour assurer l’entretien et l’après-vente de ces clients.

En Espagne, le Groupe PSA et PSA Retail proposent leurs parcs de voitures aux autorités sanitaires (sur le territoire national et par des actions locales à Vigo et Saragosse). Et au Maroc, 50 Peugeot 208 seront données aux autorités.

Partager son savoir-faire industriel

Le Groupe PSA participe, avec trois autres entreprises (Air Liquide, Schneider Electric, Valeo) au défi de produire 10.000 respirateurs en 50 jours, de début avril à mi-mai .

Un atelier sera installé sur son site de Poissy pour fabriquer le bloc central des respirateurs artificiels, et ce dans le respect des mesures renforcées. Des salariés volontaires du Groupe vont aussi rejoindre l’usine d’Air Liquide à Antony pour l’assemblage des respirateurs.

Autre initiative, les équipes du Groupe au Brésil ont débuté l’impression en 3D d’une partie des "écrans faciaux" utilisés pour protéger les équipes médicales en contact avec les patients. Ces écrans seront donnés aux autorités de santé publique.

Mobilisé à tous les niveaux, le Groupe soutient aussi les démarches locales, réalisées la plupart du temps à l’initiative des filiales en fonction du contexte et des besoins (par exemple, au Maroc, dons de masques approuvé par les autorités locales).

Et enfin certains médecins des sites du Groupe PSA participent à la plate-forme téléphonique d’accueil et de régulation du SAMU.

A propos de Groupe PSA

Le Groupe PSA conçoit des expériences automobiles uniques et apporte des solutions de mobilité innovantes pour répondre aux attentes de tous. Le Groupe rassemble cinq marques automobiles - Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall – et propose une offre diversifiée de services connectés et de mobilité portés par la marque Free2Move. Son plan stratégique ‘Push to Pass’ constitue une première étape vers sa vision : « Etre un constructeur automobile mondial à la pointe de l’efficience et un fournisseur de services de mobilité de référence pour une relation clients à vie ». Il est l’un des pionniers de la voiture autonome et du véhicule connecté. Ses activités s’étendent également au financement automobile avec Banque PSA Finance et à l’équipement automobile avec Faurecia.

Médiathèque : medialibrary.groupe-psa.com / @GroupePSA

1 France, Allemagne, Portugal, Slovaquie

Direction de la Communication - www.groupe-psa.com - +33 6 61 93 29 36 - @GroupePSA

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200402005352/fr/