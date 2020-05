Groupe PSA : va produire des masques chirurgicaux sur son site de Mulhouse

Regulatory News:

« Depuis le début de cette crise, la priorité du Groupe (Paris:UG) est de protéger ses salariés et nous avons décidé d’investir dans cette production qui démarrera dès cet été. Cette décision, partagée avec les organisations syndicales, nous rend collectivement plus forts pour gagner face au Covid-19» indique Xavier Chéreau, Directeur des Ressources Humaines et de la Transformation du Groupe PSA.

La crise sanitaire a amené le Groupe à déployer un protocole de mesures sanitaires renforcées sur chacun de ses sites pour protéger ses salariés. Ce protocole prévoit notamment la distribution de 2 à 4 masques par jour et par salarié.

Pour soutenir la mise en œuvre de ce protocole, le Groupe a décidé d’être autonome en produisant des masques en France à partir d’août 2020.

Les machines sont fabriquées par un industriel français sur le territoire national. La production s’organisera en deux phases concomitantes :

- A partir d’août 2020, une ligne automatisée sera installée sur le site de Mulhouse et une douzaine de salariés du Groupe sera dédiée à la production des masques. Parallèlement, une seconde ligne automatisée sera mise en exploitation chez notre partenaire français qui produira des masques pour le Groupe et continuera cette production pendant un an.

- A partir d’août 2021, cette seconde ligne sera transférée à Mulhouse et les équipes du Groupe assureront, dans ce scenario, la totalité de la production.

A terme, 10 millions de masques pourront être produits mensuellement à Mulhouse, pour la protection des salariés du Groupe et les organismes qui luttent contre le virus et l’exclusion.

Le site de Mulhouse présente toutes les caractéristiques sanitaires nécessaires à la fabrication de ce type de produit.

Les salariés dédiés à cette production de masques seront formés par notre partenaire à partir du mois de juin.

