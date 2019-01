Italie: des constructeurs auto et leurs banques sanctionnés pour entente

Milan (awp/afp) - L'Autorité garante de la concurrence en Italie, l'Antitrust, a infligé une amende de 678 millions d'euros à une vingtaine de constructeurs automobiles et banques leur étant liées pour s'être entendus sur des produits destinés à financer la vente de véhicules, a-t-elle annoncé mercredi.

L'instruction avait été lancée à la suite d'une demande de clémence présentée par les allemands Daimler et Mercedes Benz Financial Services Italia.

Elle a mis au jour une "alliance unique, complexe et continue ayant pour objet l'échange d'informations sensibles relatives aux quantités et aux prix, actuels et futurs", a expliqué l'Antitrust dans son communiqué.

En raison de "la gravité et de la durée de l'infraction", l'Autorité a infligé une amende totale de quelque 678 millions d'euros à Banca PSA Italia, Banque PSA Finance, Santander Consumer Bank, BMW Bank, BMW, Daimler, Mercedes Benz Financial Services Italia, FCA Bank, FCA Italy, CA Consumer Finance, FCE Bank, Ford Motor Company, General Motor Financial Italia, General Motors Company, RCI Banque, Renault, Toyota Financial Services, Toyota Motor Corporation, Volkswagen Bank, Volkswagen, ainsi que les sociétés financières Assofin et Assilea.

Elle a estimé que ces entreprises avaient noué, entre 2003 et 2017, une alliance "altérant les dynamiques concurrentielles du marché des ventes automobiles" à travers les crédits octroyés par les banques liées aux constructeurs.

En revanche, l'Antitrust a accordé "le bénéfice de l'immunité totale de la sanction aux sociétés Daimler et Mercedes Benz Financial Services Italia" lesquelles, pour avoir dénoncé l'entente, ont ainsi évité de devoir s'acquitter d'une amende supérieure à 60 millions d'euros, a-t-elle précisé.

afp/jh