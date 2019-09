La chute du marché automobile français en août doit être nuancée

0

La baisse est conséquente et a quoi interpeller. En effet, le marché français des voitures particulières neuves a chuté de 14,1% en août 2019. Au total, 129 259 nouvelles immatriculations ont été dénombrées par le Comité des constructeurs français d'automobile (CCFA). En Bourse, cela se traduit par un recul des titres de PSA (-0,74% à 20,18 euros) et Renault (-1,02% à 51,63 euros). Le premier a vu ses ventes reculer de 4,9% et le deuxième chuter de 31,2% sur un an. Pour autant, ce net repli du marché hexagonal est à relativiser au vu d’un effet de comparaison nettement défavorable.Tout d'abord, le mois d'août 2019 a compté 21 jours ouvrables, soit un de moins par rapport à août 2018. A jours ouvrés comparables, la baisse se limite déjà à 10%Surtout, cette baisse est à mettre au regard du bond exceptionnel (+40%) des nouvelles immatriculations en août 2018 en France. Les constructeurs automobiles avaient alors écouler d'importants stocks en urgence alors que devaient être mises en place le mois suivant de nouvelles normes d'homologation des véhicules plus strictes en Europe (WLTP).Sur les huit premiers mois de l'année 2019, les immatriculations de voitures particulières neuves affichent un repli de 3%.Les dernières prévisions du CCFA tablent sur une stagnation pour l'ensemble de l'année 2019.