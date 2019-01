Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le groupe PSA (+0,39% à 20,45 euros) a affiché un nouveau record en 2018 avec 3,87 millions de véhicules vendus, soit une hausse de 6,8% par rapport à 2017. Il s’agit de la 5ème année consécutive où les volumes ressortent en hausse. Globalement, le constructeur automobile a bénéficié de la contribution d’Opel-Vauxhall, de ses nouveaux lancements et du succès de ses véhicules utilitaires légers. Cela a permis de contrebalancer les difficultés en Chine et la suspension des activités en Iran.Le groupe évoque également un " renforcement du pricing power, dans un contexte de vents contraires économiques et géopolitiques ".En Europe, qui représente 80% des volumes du groupe, les ventes ont progressé de 30,6%. De plus, la part de marché a atteint 17,1% en fin d'année 2018, en hausse de 3,8 points, grâce aux marques Peugeot et Citroën." Le groupe PSA a pleinement profité de son excellente gestion du déploiement de la nouvelle norme WLTP pour prendre une longueur d'avance sur la concurrence au 3eme quadrimestre ", met en avant le constructeur.Dans le reste du monde, les ventes du groupe ont connu des fortunes diverses : Eurasie (+0,5%), Inde-Pacifique (+1,6%), Amérique Latine (-15%) et Moyen Orient-Afrique (-52,8%). Cette dernière région est pénalisée par la suspension des activités en Iran suite à l'embargo américain.Dans un marché chinois des voitures particulières en recul de 2 %, les ventes du groupe ont accusé une baisse de 34,2 %. PSA dit travailler sur plusieurs plans d'actions avec ses partenaires afin de surmonter les difficultés en cours.In fine, PSA n'a pas communiqué de prévisions de marché concernant 2019. C'est sans doute là qu'il faut chercher les raisons du manque d'enthousiasme des investisseurs sur la place de Paris pour le titre de la marque au lion.