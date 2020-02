La valeur du jour à Paris PSA : nouveau record de rentabilité en 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

PSA (+2,21 % à 18,07 euros) évolue en tête du CAC 40, dans le sillage de solides résultats 2019. En dépit de conditions de marché difficiles, le constructeur automobile est parvenu une nouvelle fois à améliorer sa rentabilité. Le groupe au lion se distingue ainsi nettement de son éternel rival Renault, qui a accusé en 2019 sa première perte nette depuis 10 ans. L’an dernier, PSA a dégagé un résultat net (part du groupe) record de 3,2 milliards d'euros (+13,2%) et un résultat opérationnel courant de 6,32 milliards d'euros (+11,2%), d’où il découle une marge de 8,5% (+0,8 point).Quant au chiffre d'affaires, il s'établit à 74,73 milliards d'euros, en hausse de 1%. Il dépasse les attentes du marché de 1%.PSA a pu s'appuyer sur un meilleur mix produit et le redressement d'OpelVauxhall pour compenser des effets négatifs de change et le recul de ses volumes.Compte tenu de ses performances, PSA proposera le versement d'un dividende de 1,23 euro, en ligne avec les objectifs.Du côté des perspectives de marché pour 2020, le climat est morose. PSA prévoit un marché automobile en baisse de 3% en Europe, de 2% en Russie et stable en Amérique latine. Compte tenu des incertitudes liées à l'épidémie du Covid-19, le groupe n'a pas fait de prévisions pour la Chine.Sur le plan financier, PSA a maintenu son objectif de marge opérationnelle courante moyenne supérieure à 4,5 % pour la division Automobile sur la période 2019-2021.Au vu de cette publication, Oddo BHF a réitéré sa recommandation d'Achat sur le titre PSA, assortie d'un objectif de cours de 26 euros. Le broker estime que les solides résultats 2019 dévoilés par le constructeur automobile confirment son statut de " meilleur de sa catégorie ".