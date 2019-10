Le LAB : au service de la sécurité routière depuis 50 ans

Créé en 1969 par les deux constructeurs français, le LAB est un laboratoire d'accidentologie, de biomécanique et d'étude du comportement humain.

Sa mission est d'observer, d'analyser et d'anticiper pour faire progresser la sécurité routière.

Le LAB a contribué à diviser par 5 le nombre de tués sur les routes en France en près de 50 ans.

Le LAB, c'est 20 experts de la sécurité routière : ingénieurs en biomécanique et technique automobile, spécialistes de l'ergonomie cognitive et physique, médecin, data scientist, statisticiens, sociologue ou psychologue.

A l'occasion de la célébration des 50 ans du LAB sur le site de Nanterre, Stéphane Buffat, Directeur du LAB a déclaré, « Nous sommes très fiers aujourd'hui de mettre en valeur nos travaux et les experts du LAB qui, au quotidien, travaillent à améliorer la sécurité routière et contribuent à sauver des vies. Notre force, c'est notre expertise et notre savoir-faire basés sur : l'Observation, l'Analyse et l'Anticipation. Les travaux du LAB permettent aux différents acteurs de l'industrie automobile de concevoir les technologies de demain afin d'améliorer continuellement la sécurité pour tous. »

En 50 ans d'activités, le LAB a contribué à faire baisser le nombre de tués sur les routes. En France, en 1973, ce nombre était de 16 881. 45 ans plus tard il est divisé par 5 pour atteindre le chiffre de 3 259 en 2018. Le LAB est plus que jamais engagé pour apporter sa contribution aux technologies de demain pour encore faire baisser le nombre de tués sur les routes.

Le LAB est un Groupement d'Intérêt Economique unique en Europe constitué des experts de la sécurité des Groupes PSA et Renault. Le LAB participe également à des études européennes afin de partager ses observations et ses analyses à l'ensemble des acteurs de la sécurité routière et ainsi les intégrer dans leurs plans d'actions.

Carla Gohin, Directrice de la Recherche, de l'Innovation et des Technologies Avancées du Groupe PSA a déclaré « Les travaux du LAB sont un véritable atout pour nous constructeurs automobiles. Les données et l'analyse du LAB sont essentielles à la définition des nouvelles technologies pour toujours plus de sécurité sur les routes. »

Sophie Schmidtlin, Directrice de l'Ingénierie Avancée Alliance de l'Ingénierie Amont a ajouté « La sécurité routière est un sujet majeur pour les constructeurs. Et nous avons la chance de bénéficier de l'expertise du LAB qui est une référence mondiale unique. »

