Le marché automobile européen poursuit son recul en novembre

Le marché automobile européen a reculé de 8% en novembre sur un an, sa troisième baisse mensuelle consécutive, toujours victime de l'impact d'une nouvelle norme d'homologation qui avait poussé des constructeurs à anticiper des livraisons durant l'été.

Chez les constructeurs français, PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel, Vauxhall) a moins baissé que la moyenne (-5,8%) et a donc gagné des parts de marché, à l'inverse du groupe Renault (avec Dacia, Lada, Alpine) qui a encore subi un net recul (-16%), d'après les chiffres de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) publiés vendredi.

Le marché automobile européen est chamboulé depuis juillet par l'entrée en vigueur d'une nouvelle procédure d'homologation des véhicules (WLTP), plus exigeante, à compter du 1er septembre. Ces tests réalisés en laboratoire mesurent la consommation de carburant mais aussi les émissions de CO2, de particules, d'oxydes d'azote (NOx) et autres produits nocifs.

Des constructeurs sont soupçonnés d'avoir accordé de gros rabais en juillet, et surtout en août, sur des véhicules qui ne pouvaient plus être commercialisés à partir de septembre, ou bien de les avoir immatriculés auprès de leurs propres concessionnaires afin de les écouler plus tard.

Le marché européen s'était envolé de 10,5% en juillet et même de 31,2% en août, avant d'entamer une correction. Ces hausses liées à la nouvelle procédure WLTP "ont conduit à une chute de la demande sur les mois suivants", a expliqué jeudi l'ACEA dans un communiqué.

En novembre, 1,12 million de voitures particulières neuves ont été mises sur les routes de l'UE, contre 1,22 l'an dernier à la même période.

Parmi les cinq plus grands marchés nationaux, les plus fortes baisses ont été enregistrées en Espagne (-12,6%) et en Allemagne (-9,9%). Mais l'Italie (-6,3%), la France (-4,7%) et le Royaume-Uni (-3%) étaient aussi en territoire négatif.

Cependant, de janvier à novembre, le marché européen reste en très légère hausse (+0,8%), à 14,16 millions de véhicules. Sur onze mois, l'Espagne (+8%) et la France (+4,7%) progressent nettement, alors que l'Allemagne est quasiment stable (+0,4%). L'Italie (-3,5%) et le Royaume-Uni (-6,9%) sont en recul.

Le groupe Volkswagen (avec Audi, Seat, Skoda, Porsche), qui avait reconnu avoir stoppé la commercialisation de certains modèles pas prêts pour l'entrée en vigueur de la norme WLTP, continue de souffrir. Ses immatriculations chutent encore de 10,9% en novembre, sur un an, après -21,5% en octobre et -48% en septembre.

Les labels haut de gamme Audi (-40,4%) et Porsche (-62,1%) plongent alors que la marque Volkswagen limite les dégâts (-3,6%). Seat (+1,2%) et Skoda (+1,1%) réussissent même à progresser.

