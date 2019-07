PEUGEOT : Goldman Sachs entame le suivi à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Goldman Sachs a initié sa recommandation sur Peugeot à l'Achat avec un objectif de cours de 26 euros. Le broker s'attend à ce que PSA surperforme le marché européen en lançant de nouveaux modèles et en regagnant des parts de marché. Bien que la division Peugeot, Citroën et DS a repris des parts de marché ces dernières années, elle reste 190 points de base au-dessous de sa position d'il y a dix ans, observe le bureau d'études. De son côté, Opel Vauxhall est 120 points de base au dessous de son niveau de 2014.Le pôle PCD (Peugeot, Citroën et DS) a fortement bénéficié du plan de relance initié par le groupe, avec une marge opérationnelle qui est passée de 0,2% en 2014 à 8,4% en 2018, souligne l'analyste.Désormais, le focus est posé sur Opel Vauxhall (OV). Goldman Sachs estime que PSA pourrait dégager un bénéfice net de 752 millions d'euros (en 2019-2020), soit 13% de l'Ebit 2018 si le groupe atteignait les objectifs fixés pour OV en termes de réductions des coûts et de prix de ventes.