PEUGEOT/RENAULT : mauvaise fin d'année en France

Fin d'année difficile pour le secteur automobile en France. En décembre 2018, avec 165 390 immatriculations, le marché français des voitures particulières neuves est en baisse de 14,5 % en données brutes et à nombre de jours ouvrés identique par rapport à décembre 2017 (20 jours en décembre 2018 et en décembre 2017). Sur l'ensemble de l'année 2018, avec 2 173 481 immatriculations, le marché français des voitures particulières neuves est en hausse de 3 % en données brutes et de 2,6 % à nombre de jours ouvrés comparable par rapport à la même période de 2017.Concernant les groupes français, groupe PSA a tiré son épingle du jeu. Les ventes des marques Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall, ont reculé de 1,88% en décembre, mais grimpé de 13,36% sur l'année.Les ventes du groupe Renault (Renault, Dacia et Alpine pour le marché français) ont chuté en décembre de 19,21% mais progressé de 2,48% en 2018.