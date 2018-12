PSA : 6 nouveaux pays pour Euro Repar Car Service en 2018

18/12/2018 | 10:37

La fin de l'année approche, et avec elle le moment des bilans : s'agissant de son réseau Euro Repar Car Service, le groupe PSA rappelle ce jour qu'il s'est implanté dans 6 nouveaux pays en 2018 (Russie, Bulgarie, Maroc, Grèce, Arabie Saoudite, Suède).



'En 2018, il a également poursuivi son expansion géographique dans les pays où il était déjà présent, atteignant 730 ateliers en Espagne, 400 en Allemagne et en Chine, plus de 150 au Royaume-Uni, 100 au Brésil et 20 en Argentine. Au total, 1.000 nouveaux garages ont rejoint le réseau en 2018.', comptabilise le groupe PSA.



L'ambition est d'atteindre 10.000 garages d'ici 2023.





