PSA Aftermarket poursuit son développement dans l’économie circulaire en élargissant son partenariat avec Faurecia Clarion Electronics (FCE) pour les réparations électroniques multimarques. Ce partenariat est élargi à 4 nouvelles familles de produits : combinés d’instruments, calculateurs moteurs, boitiers de servitude intelligents, et commandes volant." Ce partenariat nous permet de faciliter l'accès à l'offre de Repair&Return de pièces électroniques dans nos réseaux et ainsi de répondre aux attentes des consommateurs recherchant une offre économique et responsable ", a commenté Véronique Morel, Directrice de la Business Unit Economie Circulaire au sein de PSA Aftermarket." Il contribue à l'offensive globale que nous avons lancée pour développer la vente de pièces de rechange issues de l'économie circulaire: le Repair&Return mais en aussi l'échange standard et le réemploi ", a-t-elle ajouté.