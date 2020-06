PSA : Bruxelles bien parti pour gêner la fusion avec Fiat Chrysler

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le ciel semble se couvrir pour PSA. Précisant ses informations de lundi, Reuters a révélé que la Commission européenne comptait bien lancer une enquête approfondie concernant le projet de rapprochement entre le constructeur français et Fiat Chrysler. Selon l'agence de presse, les deux groupes ont "refusé d'offrir des concessions dans le but d'apaiser les inquiétudes du régulateur européen sur leur rapprochement".Annoncé à l'automne 2019, le mariage entre PSA et FCA permettra de créer le quatrième constructeur mondial en volume et le troisième en chiffre d'affaires, avec des ventes annuelles de 8,7 millions de véhicules et un chiffre d'affaires consolidé de près de 170 milliards d'euros.A la mi-mai, les deux constructeurs assuraient que la réalisation de la fusion projetée devrait intervenir dans les délais prévus, avant la fin du premier trimestre 2021.