PSA : Citi reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Citi a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 27,20 euros sur PSA. Le broker reconnaît que les termes du rapprochement avec FCA sont largement plus favorables aux actionnaires italiens. Le broker doute que ces termes soient révisés, mais est persuadé que les actionnaires du français seront récompensés de leur patience. Le bureau d'études comprend leur frustration alors que le secteur est en fin de cycle et qu'ils ne toucheront sans doute pas de cash. Pour l'analyste, le patron de PSA doit voir quelque chose que nous ne voyons pas encore.Le bureau d'études juge en effet curieux que des négociateurs aussi avisés surpayent un actif après avoir patienté autant de temps. Une chose est sûre poursuit-il, les synergies apparaissent plus limitées qu'elles ne l'étaient entre FCA et Renault.Mais conclut le courtier, PSA a prouvé sa capacité à surperformer tant en vitesse qu'en magnitude. Il devrait faire de même avec FCA.