PSA : Citroën commercialisera son premier véhicule en Inde en 2020

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Citroën, filiale du groupe PSA, a détaillé mercredi les conditions de son implantation en Inde, où elle compte commercialiser son premier véhicule en 2020.

Cette nouvelle implantation dans l'un des pays les plus peuplés et les moins équipés en voitures du monde doit constituer une "étape majeure dans la stratégie d'internationalisation de Citroën", et plus largement du groupe PSA, selon un communiqué diffusé mardi par la marque aux chevrons.

Citroën prévoit de commercialiser en 2020 en Inde son C5 Aircross, dernier né de sa gamme de SUV (sport utility vehicle) lancé l'année dernière en Europe.

Par ailleurs, le constructeur automobile entend proposer, à compter de 2021, une gamme de nouveaux véhicules "à vocation internationale", à raison d'un nouveau modèle par an.

Pour ces lancements, le groupe PSA a noué des partenariats avec des acteurs locaux afin de proposer "un positionnement prix au coeur du marché indien". Le groupe a notamment créé deux coentreprises avec les sociétés du groupe CK Birla, dans l'assemblage et la distribution des voitures, et la fabrication de groupes motopropulseurs.

Le directeur de PSA pour la région Inde-Pacifique, Emmanuel Delay, a précisé lors d'une conférence de presse que le groupe visait dans un premier temps une part de marché de 2% à moyen terme en Inde.

