PSA : Free2Move propose une offre sans engagement

19/06/2019 | 12:09

Le groupe PSA annonce ce jour que son service Free2Move propose un nouveau service sans engagement, baptisé 'Car On Demand'.



'L'abonnement peut être arrêté à tout moment sans aucun frais avec un préavis d'un mois. Ce nouveau service s'adapte à la vie du client, qui peut à tout instant, changer de véhicule, modifier son kilométrage, ou faire une pause entre deux véhicules. Le client sélectionne son véhicule sur le site Car On Demand en fonction de son besoin, budget et kilométrage. Le véhicule, récent, vérifié et certifié par le Groupe PSA, est livré dans les 14 jours à l'adresse souhaitée', explique Peugeot.



L'abonnement mensuel intègre la location, l'assurance, l'assistance, la maintenance, les pneumatiques et les frais de carte grise.





