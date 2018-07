Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Invest Securities relève sa recommandation de Vente à Neutre sur le titre PSA, tout en augmentant son objectif de cours de 17,2 à 23,5 euros, alors que le constructeur automobile a dévoilé hier des résultats du premier semestre 2018 impressionnants, tant pour les activités historiques (PCD) que pour Opel Vauxhall (OV). Le bureau d’études explique que les guidances "Push to Pass" pour le groupe ou celles du plan PACE pour OV ne sont plus d’aucune utilité, car les objectifs 2020 et au-delà sont déjà largement dépassés.Même s'il ne faut pas éluder les risques d'une conjoncture automobile moins favorable au second semestre 2018 et en 2019, les estimations 2018, 2019 et 2020 de l'analyste sont fortement revues à la lumière de cette publication et ses bénéfices par action relevés de plus de 50%.