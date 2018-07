Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jefferies réitère sa recommandation Acheter sur le titre PSA, assortie d’un objectif de cours de 25 euros, dans le sillage des résultats du premier semestre 2018. L’analyste salue des "chiffres impressionnants même si on les ajuste de capex et de dépréciations anormalement faibles". Ainsi, Opel-Vauhall, la filiale déficitaire rachetée l’an dernier à GM, est devenue profitable plus vite que prévu avec un bénéfice opérationnel de 502 millions d’euros sur la période, là où le consensus s’établissait entre 0 et -100 millions d’euros.En conséquence, le bureau d'études estime que le consensus devrait s'ajuster à la hausse à l'avenir.