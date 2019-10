PSA : Laurence Hansen est nommée Directrice du Produit et de la Stratégie Citroën

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

À compter du 1er octobre 2019, Laurence Hansen (41 ans) est nommée Directrice du Produit et de la Stratégie Citroën. Elle est rattachée à Linda Jackson, Directrice Générale de la Marque. Laurence Hansen succède à Xavier Peugeot, qui occupait le poste depuis octobre 2014 et qui prend la direction de la Business Unit Véhicules Utilitaires Légers au sein du groupe.Après plusieurs expériences dans les domaines du commerce et du marketing dans les secteurs de l'agroalimentaire (Mondelez) et du textile (Petit Bateau), Laurence Hansen rejoint le groupe PSA en 2011, où elle poursuit son expérience dans les métiers du commerce et du marketing en France et à l'international.Elle occupe notamment les postes de Directrice Régionale Peugeot France (2014-2016) et de Directrice Marketing Citroën France (2017-2019), où elle contribue fortement à la performance commerciale des marques.