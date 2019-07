PSA: Marge record, les synergies d'Opel éclipsent les volumes

Vers 10h45, l'action du constructeur prenait 2,38% à 23,26 euros, plus forte hausse de l'indice européen du secteur automobile (+0,92%).

Le groupe a dégagé sur les six premiers mois de l'année un bénéfice opérationnel courant de 3,338 milliards d'euros, en hausse de 10,6%, une performance qui contraste avec les résultats de concurrents comme Daimler, qui a accusé une perte trimestrielle et averti sur ses prévisions.

La marge opérationnelle de PSA a atteint 8,7%, au niveau du groupe comme au niveau du coeur de métier automobile, en augmentation d'environ un point sur un an. L'an dernier, le constructeur avait déjà établi un record de marge de 8,5% pour sa seule division historique Peugeot Citroën DS. Ce semestre-ci, le chiffre record inclut les marques Opel et Vauxhall, consolidées depuis bientôt deux ans.

"Nos résultats prouvent la durabilité de notre performance malgré la faiblesse des marchés mondiaux", a déclaré le directeur financier, Philippe de Rovira, au cours d'une téléconférence. "Ces vents contraires ont été plus que compensés par notre efficacité et nos efforts continus pour économiser sur les coûts."

LA TRÈS RENTABLE FAMILLE SUV S'AGRANDIT

Depuis qu'il a frôlé la faillite en 2013, PSA a opté pour une stricte discipline financière et la recherche permanente d'économies. Les synergies avec Opel et Vauxhall ont largement contribué au premier semestre à l'impact positif d'environ 270 millions d'euros enregistré sur les coûts d'achat, les frais généraux et les dépenses de R&D.

"PSA continue de résister à la tendance observée chez la plupart des constructeurs automobiles", commente Raghav Gupta-Chaudhary. Selon cet analyste de Citi, le groupe pourrait disposer de trois milliards d'euros de cash à restituer aux actionnaires, sauf si une nouvelle opportunité de grosse acquisition se présentait.

Avec l'augmentation du mix produit (+2,9%) et du mix prix (+1,3%), reflet du succès des SUV comme le C5 Aircross, cousin Citroën du best-seller Peugeot 3008, PSA est parvenu à plus que compenser la baisse de ses volumes sur les marchés émergents, notamment en Chine et en Amérique latine.

Les prévisions de marché du groupe pour 2019 ont été d'ailleurs revues en baisse, de -3% à -7% pour la Chine, de -1% à -4% pour l'Amérique latine et à -1% pour l'Europe, alors que le marché y était attendu jusqu'ici stable.

Le marché européen devrait toutefois afficher une croissance sur le second semestre après les perturbations observées dans la deuxième partie de 2018 avec les nouvelles normes antipollution (WLTP), a ajouté Philippe de Rovira, tout en soulignant que le risque d'un Brexit sans accord rendait toute prévision difficile.

Au premier semestre, le chiffre d'affaires de PSA s'est tassé de 0,7% à 38,34 milliards d'euros. Le groupe avait fait état la semaine dernière d'une chute de 12,8% de ses ventes mondiales en volume sur la période.

En Chine, où PSA traverse une crise profonde depuis plusieurs années, l'impact financier se chiffre au premier semestre à 302 millions d'euros, dont 139 millions de dépréciations d'actifs liées au plongeon persistant des ventes de PSA sur le marché chinois.

Philippe de Rovira a précisé que le groupe continuait de réfléchir à la réduction des capacités de production de sa co-entreprise avec Dongfeng, avec différentes options à l'étude, comme la location d'usines à des tiers.

(Edité par Jean-Michel Bélot et Bertrand Boucey)

par Gilles Guillaume et Laurence Frost