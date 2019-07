PSA : Opel compte supprimer 500 postes en Allemagne

BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--Le constructeur automobile allemand Opel, filiale de Groupe PSA, a indiqué jeudi qu'il comptait réduire ses effectifs en Allemagne à hauteur de 500 postes, afin d'améliorer l'efficacité et la compétitivité de ses sites industriels.

Dans le détail, la société, rachetée en 2017 par Groupe PSA, supprimera 300 postes sur son site de Kaiserslautern, où elle comptait 1.700 employés à la fin 2018, et 200 sur celui d'Eisenach, où Opel employait 1.400 personnes à la fin de l'année dernière. Ces suppressions de postes se feront sur la base du volontariat via notamment des plans de retraite anticipée et des indemnités de départ, a indiqué Opel.

Cette décision, rapportée dans un premier temps par le quotidien allemand Handelsblatt, fait partie d'un accord noué au début de l'année, a expliqué Opel. Le 27 juin dernier, Opel avait indiqué vouloir réduire ses effectifs de 600 postes sur son site de Rüsselsheim, via un programme de départs volontaires.

