PSA : Opel pourrait transférer 2 000 emplois de R&D à Segula Technologies

Opel, une filiale du groupe PSA, annonce aujourd’hui qu’elle pourrait transférer 2 000 emplois de son site allemand de Rüsselsheim, au groupe français d'ingénierie Segula Technologies. Cette alliance vise à préserver les emplois dans la R&D en Allemagne. « La proposition de Segula Technologies vise à créer un campus d'ingénierie européen et un centre d'excellence à Rüsselsheim avec un rayon d'action dépassant l'industrie automobile pour inclure des domaines tels que le ferroviaire et l'énergie », explique Opel, dans son communiqué.La mise en place de ce partenariat stratégique est toutefois encore sujet à des négociations futures avec Segula Technologies, ainsi qu'à l'approbation des partenaires sociaux et de divers organes de gouvernance internes au groupe PSA.