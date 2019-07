PSA Retail : deux nouveaux points de vente Opel à Cologne

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

PSA Retail, groupe de distribution automobile du groupe PSA, inaugure aujourd’hui un point de vente Opel à Cologne sur la Raderberggürtel et en ouvrira un second sur la Widdersdorfer Strasse. L’ouverture du site de Raderberggürtel permettra à PSA Retail de combler un vide dans la région de Cologne. L’implantation de PSA Retail à Cologne s’inscrit dans une stratégie globale visant à réaliser l’ambition du groupe de faire rapidement partie des cinq principaux distributeurs en Europe de la marque au blitz et de contribuer à la pérennité du plan PACE!