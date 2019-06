PSA Sochaux: 200 millions d'euros pour moderniser le site

Sochaux (awp/afp) - L'usine PSA de Sochaux (Doubs) a donné le coup d'envoi de sa modernisation pour 200 millions d'euros jusqu'en 2023 en faisant fonctionner l'une des plus grosses presses automobiles au monde, a constaté un journaliste de l'AFP.

L'investissement, pour la presse, s'élève à 35 millions d'euros, a indiqué un porte-parole du site.

Ce type de machines, installées dans les ateliers d'emboutissage des usines automobiles, permet de fabriquer des éléments de carrosserie, comme les côtés latéraux, les capots ou les structures de plancher.

Avec sa hauteur d'environ 12 mètres et sa puissance de 5.600 tonnes en ajoutant ses équipements connexes, la nouvelle presse de Sochaux est l'une des plus grandes du monde et l'une des plus modernes.

Elle est capable de réaliser jusqu'à 8 pièces à la fois et 4,3 pièces en moyenne, soit plus du double de la cadence de la machine précédente, ont expliqué plusieurs responsables techniques du site.

La presse a été mise en fonctionnement mercredi lors d'une cérémonie publique et entrera réellement en activité jeudi, ont-ils précisé.

Son installation marque la première étape d'un programme de transformation de l'usine qui représente un investissement total de 200 millions d'euros jusqu'en 2023. Sochaux va moderniser les équipements et les regrouper sur une plus petite portion du site, selon le principe du "compactage".

Baptisée "Sochaux 2022", cette modernisation est indispensable pour assurer la compétitivité du site, a rappelé la direction.

"Nous sommes une usine de hauts coûts par rapport à nos véhicules concurrents produits en Espagne, en République tchèque, nous devons donc gagner en efficacité et simplifier nos flux de production", a déclaré le directeur, Stéphane Dubs.

"Sochaux 2022" est destiné à "garantir la pérennité de l'usine pour les vingt années suivantes", a ajouté M. Dubs.

Berceau du groupe PSA, l'usine de Sochaux produit des automobiles depuis 1912. Actuellement, elle emploie 7.700 salariés permanents et plus de 1.600 intérimaires pour la fabrication des Peugeot 308, 3008 et 5008 ainsi que de l'Opel Grandland X à la suite du rachat du constructeur allemand par PSA.

Le site a produit 500.000 véhicules l'an dernier, soit un quart du total français.

