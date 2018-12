PSA Sochaux: net recul de la CGT, la CFE-CGC devient le premier syndicat

MULHOUSE (awp/afp) - La CGT a subi un net recul qui lui fait perdre sa place de premier syndicat de l'usine PSA Sochaux au profit de la CFE-CGC, à l'issue des élections professionnelles sur le site, a-t-on appris samedi.

Selon les résultats communiqués par la direction au terme des deux jours de scrutin, la CFE-CGC a remporté 25,4% des voix, devançant la CGT (23,8%), la CFTC (20,7%), la CFDT (15,5%) et FO (14,6%).

Ces élections sont les premières sur le site à désigner le CSE (comité économique et social), l'instance unique de représentation du personnel créée par les ordonnances Macron. Par rapport à l'élection 2014 des délégués du personnel, la CGT perd plus de 8 points, tandis que la CFE-CGE en gagne 3. La meilleure progression revient à la CFTC, désormais 3e syndicat (+5,5 points). La CFDT gagne près de trois points et FO baisse d'autant.

Le leadership accordé à un autre syndicat que la CGT est une première dans l'usine, berceau du groupe PSA. En outre, la CGT perd plus de 12 points par rapport aux élections de 2010 des délégués du personnel.

Elle reste toutefois première dans le collège des ouvriers, où elle a récolté 38,1% des suffrages exprimés jeudi et vendredi.

Dans un communiqué, la CFE-CGC du site a attribué son succès à "l'excellent travail de terrain mené pendant la campagne".

Elle profite de la montée en proportion dans les effectifs des techniciens et cadres, ses traditionnelles places fortes. Ces deux catégories représentent 45% des 7.817 salariés de Sochaux, qui inclut des équipes de Belchamp, site d'études et d'essais de véhicules qui est juste à côté de l'usine.

La CFE-CGC a remporté 38,6% des voix des techniciens et 66% de celles des cadres.

Elle compte agir en "partenaire social réformiste militant, indépendant et exigeant", selon son communiqué.

Ses revendications prioritaires portent sur "la négociation d'un complément d'intéressement, une relance des embauches sans s'avancer sur un chiffre, l'amélioration des conditions de travail dont des horaires moins éprouvants pour l'équipe de VSD (week-end), la formation sur des enjeux comme la digitalisation et l'électrification des véhicules", avait dit à l'AFP Christelle Toillon, sa responsable, durant la campagne électorale.

Chez FO, le responsable du site Eric Peultier et actuel secrétaire du CE (comité d'établissement) s'est dit "déçu" du score de son organisation. Il l'a attribué à des "facteurs internes" à l'usine, davantage qu'aux récents scandales des fichages et notes de frais qui ont concerné le syndicat au niveau national.

