PSA : Toyota rachètera 100% des parts de la joint-venture TPCA en République Tchèque

Le groupe japonais Toyota va racheter les parts du français PSA dans leur joint-venture commune, située en République Tchèque et spécialisée dans les modèles compacts. Ainsi, à compter de janvier 2021, Toyota rachètera 100% des parts de l’usine Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech (TPCA), située à Kolín, dans le centre de la République Tchèque.Le site de Kolín continuera de produire la génération actuelle de modèles compacts du segment A (Peugeot 108, Citroën C1, Toyota Aygo) pour les deux constructeurs.Toyota entend maintenir la production et l'emploi dans l'usine de Kolín à l'avenir.Par ailleurs, à partir de la fin 2019, PSA va étendre la gamme de véhicules utilitaires produite pour Toyota Motor Europe (TME) et commercialisée en Europe sous la marque Toyota, avec un C-Van issu de son usine de Vigo (Espagne).