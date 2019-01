PSA: Ventes record en 2018, Opel et l'Europe éclipsent la Chine

Le constructeur automobile, qui signe sa cinquième année consécutive de hausse des ventes, affiche un bond de 30,6% de ses ventes sur le continent européen, qui a pesé l'an dernier plus de 80% des ventes mondiales du groupe.

"Le groupe PSA a pleinement profité de son excellente gestion du déploiement de la nouvelle norme WLTP pour prendre une longueur d'avance sur la concurrence au troisième quadrimestre", a précisé le constructeur dans un communiqué, ajoutant que sa part du marché européen avait atteint 17,1% à la fin de l'année.

En excluant l'ancienne filiale européenne de General Motors, dont le groupe français consolide les ventes depuis août 2017, la performance de PSA en Europe ressort encore à +4,98%.

"Nous avons acheté Opel car nous voulions être forts en Europe et maîtres de notre destin, et nous sommes devenus un très fort numéro deux - derrière Volkswagen, NDLR", a déclaré Maxime Picat, directeur de la région Europe, au cours d'une téléconférence.

"En parallèle de cela, nous continuons à vouloir nous développer sur le reste du monde, même si nous y connaissons des fortunes diverses", a-t-il ajouté.

Hors Opel et Vauxhall, les marques historiques du groupe ont en effet accusé une baisse de 12,04% de leurs ventes à l'échelle mondiale en 2018, affectées par la Chine (-34,2%), où le groupe travaille "sur plusieurs plans d'action avec ses partenaires", la région Moyen-Orient/Afrique (-56,1% à cause de l'arrêt de l'activité en Iran en juin 2018) et l'Amérique latine (-15,5%).

PSA n'a pas levé le voile sur ses prévisions de marché pour 2019, année qui pourrait être marquée par un retournement de cycle en Europe, aux Etats-Unis et en Chine.

"Maintenant que l'année 2018 est bouclée, que le - nouveau cycle d'homologation - WLTP est derrière la plupart de nos concurrents, même si certains visiblement ont encore quelques difficultés, nous essayons de voir les tendances naturelles du marché", a ajouté Maxime Picat. "Mais la lecture est complexe."

