PSA : You Zheng intègre le Conseil de Surveillance

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sur proposition de l’actionnaire Dongfeng Motor Group Company, le Conseil de Surveillance de Peugeot a décidé de coopter You Zheng en qualité de membre du Conseil de Surveillance, en remplacement de An Tiecheng, démissionnaire. La cooptation a pris effet immédiatement et ce pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu’à l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2022 sur les comptes de l’exercice 2021.Par ailleurs, le Conseil de Surveillance a désigné You Zheng en qualité de membre du Comité Financier et d'Audit, du Comité Stratégique et Président du Comité Asia Business Development.La décision de cooptation de You Zheng sera soumise à la ratification de l'Assemblée Générale des actionnaires de Peugeot qui se tiendra le 14 mai prochain.