PSA : a vendu 1,9 million d'unités au premier semestre

15/07/2019 | 10:05

Le groupe PSA annonce ce lundi avoir vendu 1,9 million d'unités dans le monde durant le premier semestre 2019, mettant notamment en avant un renforcement de ses positions en Europe, avec une part de marché en croissance de 0,3 point, portée ainsi à 17,4%.



“Cette performance est tirée par les excellents résultats de Citroën, qui a enregistré un record de ventes depuis huit ans avec la plus forte croissance au sein du Top12 marques. La marque a ainsi gagné 0,3 point de part de marché en Europe, notamment grâce au succès de sa gamme de SUV (C5 Aircross et C3 Aircross)”, indique le groupe.



Sur les autres zones géographiques, la part de marché de PSA a augmenté au Maroc, en Egypte, en Algérie ou encore en Turquie. Les ventes du groupe plongent en revanche en Chine (-62,1%), un marché en fort recul. En Amérique latine, les ventes reculent de -29,3%, alors qu'elles augmentent sur la zone Inde-Pacifique de +2,3%.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.