PSA : a vendu 3,9 millions de véhicules en 2018

Le groupe PSA revendique ce jour avoir vendu 3,88 millions de véhicules en 2018, un 'score' en hausse de 6,76% par rapport à l'année précédente et un nouveau record pour le groupe.



Dans le détail, les ventes en Europe se sont améliorées de +30,6% (17,1% de part du marché), de +0,5% en Eurasie et de +1,6% dans la région Inde Pacifique. Elles reculent en revanche en Amérique latine (-15%), Moyen-Orient Afrique (-52,8%) et Chine - Sud est asiatique (-32,2%).



Par marque, 1.740.214 véhicules Peugeot ont été vendus (-17,91%), ainsi que 1.046.229 Citroën (-0,89%) et 53.265 DS (+0,77%). À ces ventes des marques historiques de PSA s'ajoutent 1.038.057 véhicules Opel/Vauxhall (racheté en 2017, pour la première fois comptabilisé en année pleine). Celles-ci permettent aux ventes du groupe de passer d'un recul de -12,04% (avec seulement Peugeot, Citroën et DS) à une hausse de 6,76%.



'Dans un environnement de plus en plus instable, nous avons su prospérer, grâce au déploiement rigoureux de notre Core Model Strategy, qui a prouvé son efficacité. L'attractivité de nos produits pour nos clients B2B ou B2C porte notre politique de pricing power pour toutes nos marques, alors que nous mettons actuellement en oeuvre notre offensive électrique. L'agilité et l'esprit Darwinien sont plus que jamais importants pour surmonter les défis à venir et améliorer la satisfaction de nos clients', commente Carlos Tavares, président du directoire du groupe PSA.





