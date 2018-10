PSA : activité en hausse de près de 8% au troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le groupe PSA a réalisé au troisième trimestre 2018 un chiffre d'affaires de 15,4 milliards d'euros, en hausse de 7,8%. Le consensus le donnait à 15,27 millions. Le chiffre d’affaires de la division Automobile PCD (Peugeot, Citroën, DS) a grimpé de 0,8% à 8,485 millions. Avec un total de 703 000 véhicules vendus, les ventes mondiales sont en hausse en Europe et en baisse hors d’Europe notamment en raison de la suspension des opérations en Iran depuis mai 2018.Philippe de Rovira, directeur financier du groupe PSA et membre du comité exécutif, déclare: " La mise en oeuvre du plan stratégique Push to Pass et du plan PACE! de redressementd'Opel Vauxhall démontre à nouveau qu'elle est un levier essentiel pour atteindre un niveau de performance durable en dépit d'un contexte difficile".En 2018, le groupe prévoit un marché automobile en hausse de 2% en Europe, de 3% en Amérique latine, 10% en Russie et 1% en Chine.