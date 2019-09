PSA confiant pour répondre aux objectifs européens de CO2

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

PSA figure aux avant-postes du CAC 40 aujourd’hui à la faveur d’un gain de 1,79% à 23,28 euros. Le constructeur automobile profite des propos favorables tenus par Carlos Tavares, en marge du salon de l’automobile de Francfort. Le président du directoire s’est dit prêt en termes de technologie et de rentabilité à répondre aux objectifs 2020 de CO2, a rapporté Reuters. L’enjeu est de taille pour les constructeurs automobiles.Dès 2020, ils devront réduire à 95 grammes par kilomètre les émissions moyennes de CO2 de leurs voitures neuves vendues en Europe, contre environ 120 grammes actuellement.Cette déclaration de Carlos Tavares n'aura pas été une surprise pour HSBC. Dans une note de recherche publiée hier, le bureau d'études estimait que le groupe au lion pourrait atteindre ses objectifs d'émissions de CO2 en 2020 et limiter la pression sur ses marges. L'analyste soulignait également que la valorisation du titre était attractive. In fine, le broker avait ainsi maintenu sa recommandation d'Achat sur PSA, ainsi que son objectif de cours de 25 euros.Si PSA semble fin prêt à offrir un air (un peu) plus pur à ses conducteurs, ce n'est pas forcément le cas de ses concurrents.Et notamment de l'allemand Daimler. Les années 2020 et 2021 " représentent un défi considérable et, avec l'incertitude de ce qui se passera sur le marché, nous ne pouvons pas exclure qu'on ne sera pas en règle ", a expliqué Ola Källenius, le président du conseil d'administration de Daimler, cité par l'AFP.D'autres constructeurs pourraient également avoir des difficultés à l'avenir. Carlos Tavares estime que l'industrie entre dans une période qui sera relativement chahutée jusqu'en 2030, a rapporté Reuters. Le dirigeant n'exclut pas que la décennie soit marquée par des défaillances d'entreprises au sein du secteur face à l'ampleur du changement que les objectifs de CO2 représentent.