PSA dégradé par Deutsche Bank

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Deutsche Bank a dégradé sa recommandation d’Acheter à Conserver sur le titre PSA, tout en réduisant son objectif de cours de 28 à 26 euros. Si le projet de mariage avec Fiat Chrysler Automobiles fait sens compte tenu de la complémentarité géographique et des économies d'échelle, le constructeur italo-américain est le principal bénéficiaire de l’opération, selon le broker. Ce dernier ajoute que les actionnaires de PSA prennent tous les risques, tels que la mise en œuvre de la restructuration et la gestion de la complexité de la nouvelle entité.En outre, il faudra 12 mois pour que l'opération soit menée à bien et qu'elle soit pleinement approuvée par les administrations.En conséquence, l'analyste ne serait pas surpris si le cours de PSA ne fluctuait pas beaucoup au cours des prochains trimestres.